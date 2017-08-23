 

Житель Кузбасса погиб из-за лишнего веса

 23 августа, 07:37
подходящие темы
Житель Кузбасса погиб из-за лишнего веса
Фото с сайта 2-03-03-03.ru

В городе Новокузнецке Кемеровской области 170-киллограмовый мужчина упал и ударился головой; из-за лишнего веса он плохо ходил и не смог устоять на ногах, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

По сообщению портала, инцидент произошёл в садовом обществе «Горняк» в Куйбышевском районе Новокузнецка. Врачи скорой помощи приехали, чтобы оказать помощь 62-летнему пенсионеру. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Потерпевший весил более 170 килограммов, поэтому врачи попросили помощи у соседей. Они поместили пенсионера в автомобиль скорой и оказали ему помощь, однако спасти мужчину не удалось.

По сообщению портала, из-за лишнего веса мужчина плохо ходил. Встав на ноги, он упал и ударился головой, получив тяжёлую травму. Точную причину смерти пенсионера установят эксперты.

Напомним, что в августе 2017 года красноярская журналистка Людмила Ганжурова предложила ввести государственный налог на лишний вес после посещения местного пляжа.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Две летние премьеры: как зрителей снова обманули

 10 августа, 11:37 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
 18 апреля, 13:38 • интервью

Педиатры всегда несутся

Главный детский кардиолог Новосибирской области Наталья Благитко — о продолжении семейных традиций в выборе профессии, плюсах многопрофильного отделения и об артрите у детей.
 31 марта, 13:46 • интервью

Три мужских стартапа: мясо, бороды и виртуальность

Что общего у барбершопа, клуба виртуальной реальности и мясного бара? Правильный ответ: мужское начало. Корреспондент Сиб.фм поговорила с основателями трёх стартапов по гендерному принципу.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
присоединяйтесь!
    