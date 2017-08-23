Житель Кузбасса погиб из-за лишнего веса

В городе Новокузнецке Кемеровской области 170-киллограмовый мужчина упал и ударился головой; из-за лишнего веса он плохо ходил и не смог устоять на ногах, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения правоохранительного портала Кузбасса.

По сообщению портала, инцидент произошёл в садовом обществе «Горняк» в Куйбышевском районе Новокузнецка. Врачи скорой помощи приехали, чтобы оказать помощь 62-летнему пенсионеру. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

Потерпевший весил более 170 килограммов, поэтому врачи попросили помощи у соседей. Они поместили пенсионера в автомобиль скорой и оказали ему помощь, однако спасти мужчину не удалось.

По сообщению портала, из-за лишнего веса мужчина плохо ходил. Встав на ноги, он упал и ударился головой, получив тяжёлую травму. Точную причину смерти пенсионера установят эксперты.

Напомним, что в августе 2017 года красноярская журналистка Людмила Ганжурова предложила ввести государственный налог на лишний вес после посещения местного пляжа.