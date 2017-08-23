 

Житель Кузбасса угнал автомобиль и оставил записку с извинениями

 23 августа, 17:02
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Житель Кузбасса угнал автомобиль и оставил записку с извинениями
Фото с сайта openpolice.ru

Полицейские в городе Новокузнецке Кемеровской области задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он угнал автомобиль и оставил записку с извинениями, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения регионального управления МВД.

В отдел полиции обратился житель города Новокузнецка. Он сообщил, что с парковки пропал его автомобиль марки «ВАЗ-2106».

Полицейские обнаружили транспортное средство брошенным вблизи одного из домов в частном секторе Куйбышевского района города. Оно преграждало жителям дома выход со двора. Под «дворником» автомобиля сотрудники полиции нашли оставленную злоумышленником записку.

«Он извинялся перед хозяевами жилища за причинённые неудобства, объяснив их тем, что в машине закончился бензин, и обещал в течение ближайшего времени забрать её», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали по месту жительства 16-летнего жителя города. Он угнал автомобиль, чтобы прокатиться по ночному городу.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Автомобиль сотрудники полиции изъяли и вернули законному владельцу.

Напомним, что в апреле 2015 года кемеровский грабитель оставил в обворованной квартире свою фотографию и записку с извинениями.

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