 

Жительница Республики Алтай нашла во дворе дома гранату времён Первой мировой войны

 23 августа, 07:03
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Жительница Республики Алтай нашла во дворе дома гранату времён Первой мировой войны
Фото с сайта 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай женщина нашла гранату во дворе частного дома; полицейские выяснили, что это оружие времён Первой мировой войны и представляет опасность для людей, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения регионального управления МВД.

55-летняя жительница села Купчегень сообщила в полицию о том, что она нашла предмет, похожий на гранату.

На место происшествия прибыли оперативно-следственная группа и сотрудники отдела федеральной службы войск национальной гвардии. Сотрудники полиции оцепили территорию.

Находку обследовали эксперт и взрывотехник. Они установили, что это английская ручная осколочная граната. Оружие со следами коррозии на корпусе поместили в специальный контейнер и вывезли на полигон, где оно было уничтожено, а его части изъяты и направлены на экспертизу.

Напомним, что в мае 2017 года в Забайкалье внук героя Первой мировой войны, расстрелянного в 1938 году, добился реабилитации деда.

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