 

Жительница Томска расцарапала спину и укусила за плечо судебного пристава

 23 августа, 15:16
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Жительница Томска расцарапала спину и укусила за плечо судебного пристава
Фото с сайта media-pravo.info

Томский суд вынес приговор женщине, которая ударила по лицу, расцарапала спину и укусила за плечо судебного пристава; после она взяла ножовку по металлу и попыталась избить ею представителя власти, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

Октябрьский районный суд приговорил 33-летнюю жительницу Томска к трём годам лишения свободы условно за применение насилия к представителю власти. По сообщению пресс-службы, судебные приставы пришли домой к женщине, чтобы наложить арест на имущество из-за задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Женщина была не согласна с наличием долга и начала выгонять судебных приставов с грубой нецензурной бранью.

«В ходе конфликта должница нанесла одному из приставов, защищавшему свою коллегу, множественные удары кулаками по спине, укусила его за левое плечо и расцарапала спину. После этого она взяла в руки ножовку по металлу и несколько раз пыталась ударить представителя власти, однако была обезоружена», — говорится в сообщении.

Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Напомним, что в августе 2017 года собака и кошка помогли судебным приставам задержать мужчину в Новосибирской области.

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