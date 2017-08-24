 

20 участников театрального фестиваля на Байкале госпитализированы

 24 августа, 14:15
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20 участников театрального фестиваля на Байкале госпитализированы
Фото с сайта globallookpress.com

Около 20 человек с признаками отравления или кишечной инфекции госпитализированы с турбазы «Утулик» на берегу Байкала, где проходит фестиваль «Театральная осень на Байкале», узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области журналистам подтвердили сам факт массового отравления, но не смогли назвать точное количество пострадавших. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Интерфаксу», что госпитализировано 20 человек, все они доставлены в больницу города Байкальска Иркутской области.

База отдыха, где произошёл инцидент, закрыта.

Напомним, 16 августа на «Празднике топора» в селе Зоркальцеве Томской области отравились 18 человек. Ранее 77 человек были направлены на госпитализацию с туристической базы в Кабанском районе Бурятии.

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