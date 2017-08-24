Активисты добились закрытия двух свалок возле поликлиник в Омске

Общественники добились в Омской области ликвидации несанкционированных свалок неподалёку от двух учреждений здравоохранения — отделений детской и взрослой поликлиник, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения общероссийского народного движения «Народный фронт».

Активисты обратились в администрацию города с требованием ликвидировать несанкционированные мусорные свалки. Они находились в районе городской поликлиники № 10 и железнодорожной поликлиники № 3.

«Мы работали над удалением свалки довольно продолжительное время. Особенно удручал тот факт, что расположена она в непосредственной близости к социально значимым объектам. Получается, что каждый день дети и взрослые терпели мусорную свалку, а потому ликвидация этого проблемного объекта — большая победа», — отметил активист ОНФ Евгений Герасименко.

Напомним, что в июне 2017 года активисты нашли поддельную сгущёнку в столовой школы Новосибирской области.