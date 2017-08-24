Малолетний геймер в Забайкалье потратил на игры 170 тысяч рублей с карты матери

Увлечённый онлайн-играми 12-летний школьник в Забайкальском крае постратил с банковской карты своей матери 170 тысяч рублей незаметно для неё, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения регионального ГУ МВД.

Когда жительница посёлка Горный обнаружила, что с её карты списана крупная сумма денег, она сразу же обратилась в полицию, заподозрив, что стала жертвой мошенников. При проведении следственных действий выяснилось, что ещё в марте сын женщины попросил у неё карту под предлогом необходимости перечислить небольшую сумму, чтобы сделать виртуальный подарок своему другу в социальной сети.

На самом же деле школьник закрепил реквизиты карты за своим аккаунтом в одной из онлайн-игр и далее уже распоряжался банковским счётом по своему усмотрению, совершая покупки в игре за реальные деньги без sms-подтверждения трат. Проверка домашнего компьютера подтвердила вину школьника в исчезновении денег с карты, он поставлен на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних.



Напомним, в декабре 2015 года житель Красноярска подал иск в суд на разработчиков компьютерной игры Fallout 4 из-за того, что игра разрушила его личную жизнь и стала причиной увольнения с работы.