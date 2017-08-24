 

Губернатор думает о переносе новой ледовой арены в пригород Новосибирска

 24 августа, 15:55
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Губернатор думает о переносе новой ледовой арены в пригород Новосибирска
Владимир Городецкий, фото Дмитрия Гусева

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий сообщил, что в ближайшее время выбор инвестора для строительства ледовой арены не состоится из-за проблем с землёй, узнал 24 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Реализация проекта новой ледовой арены в Новосибирске может оказаться под вопросом из-за статуса земли, выделенной под строительство.

По словам губернатора Владимира Городецкого, проблема заключается в том, что землю рядом с Горским жилмассивом необходимо перевести из одной категории в другую. На данный момент строить культурные и социальные объекты на данной территории невозможно. Власти в качестве запасных вариантов рассматривают другие места.

«Ясно, что это уже не будет в центре города. Это может быть совсем не в городе, а рядом где-то, в пригороде. Такие варианты приемлемы. Но это уже другая может быть финансово-экономическая модель этого проекта», — цитирует главу региона информагентство.

Городецкий подчеркнул, что область планирует построить объект к молодёжному Чемпионату мира по хоккею. Новосибирск рассчитывает принять чемпионат в 2023 году.

Напомним, в конце июля стало известно, что проект новосибирской ледовой арены получит поддержку федерального бюджета.

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