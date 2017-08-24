 

Иркутский полицейский сличил подошвы десятков жителей села и нашёл поджигателя сена

 24 августа, 07:33
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Иркутский полицейский сличил подошвы десятков жителей села и нашёл поджигателя сена
Фото с сайта 38.мвд.рф

Сотрудник полиции проверил рисунки на подошвах нескольких десятков жителей села в Иркутской области, чтобы найти поджигателя сена, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции поступило сообщение о возгорании хранилища с сеном, принадлежащего предпринимателю в селе Дубынино.

Полицейские установили, что причиной пожара был поджог и нашли след от обуви, оставленный предполагаемым поджигателем.

«Старший оперуполномоченный майор полиции начал подворовой обход и, сверяясь с найденным отпечатком, проверил рисунки на подошве нескольких десятков местных жителей. И этот способ сыска дал свой результат. По имеющейся улике он установил подозреваемого», — говорится в сообщении.

Им оказался 19-летний местный житель. Молодой человек когда-то работал у предпринимателя на подворье и испытывал к нему неприязненные чувства. В результате пожара уничтожено 500 брикетов сена, ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года полицейский спас трёхлетнюю девочку из канализационного колодца в Иркутской области.

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