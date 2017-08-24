Лишённый прав водитель из Кузбасса нарушал ПДД от лица жителя Лондона

Полицейские Кемерова задержали нарушителя Правил дорожного движения, который ездил с поддельным удостоверением, и потому штрафы вместо него отправлялись к жителю Лондона — его данные были использованы для изготовления фальшивого документа, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения МВД по региону.

Нарушитель был установлен после того, как в управление ГИБДД Кемеровской области поступила жалоба от 26-летнего гражданина России, длительное время проживающего в Англии. Молодой человек сообщил, что, давно уже находясь за границей, вдруг стал получать штрафы за нарушения ПДД, якобы совершённые им в Кемеровской области. Об имеющихся взысканиях он узнал на портале gosuslugi.ru.

В результате сотрудники полиции вскоре установили реального нарушителя правил. На одной из улиц Кемерова экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Ниссан Либерти», водитель которого предъявил автоинспекторам удостоверение с признаками подделки: цвет бумаги, шрифт букв и печать отличались от оригинальных. Кроме этого, фото оказалось вклеенным, а в качестве персональных данных как раз и были указаны данные лондонца.

Автоинспекторы задержали мужчину и доставили в отдел полиции для разбирательства. Нарушителем оказался 33-летний безработный, лишённый ранее водительских прав за поездку в состоянии алкогольного опьянения. Он пояснил, что приобрёл фальшивый документ в интернете.

В отношении задержанного сотрудники полиции составили протокол по факту управления транспортным средством без водительских прав. По решению суда он был арестован на сутки. Также в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Максимальное наказание, которое теперь грозит нарушителю — полгода ареста.



Напомним, в марте кемеровская прокуратура нашла в Лондоне украденные в сфере ЖКХ региона 57 млн рублей.