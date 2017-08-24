 

Мэрия Новосибирска озвучила дату окончания реконструкции Михайловской набережной

 24 августа, 18:13
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Мэрия Новосибирска озвучила дату окончания реконструкции Михайловской набережной
Фото с сайта novo-sibirsk.ru

Завершение работ по реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске запланировано на 15 октября 2017 года — выполнено около 20 % работы, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

Строители благоустроят территорию набережной реки Оби от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал», включая зону городской сцены, протяжённостью более километра.

Дизайн-проект разработан московским конструкторским бюро «Стрелка» в сотрудничестве с новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-А».

«Уже проделан солидный объём работ: вскрыт весь участок, который будем приводить в порядок в этом году. Здесь предстоит уложить щебень, песок и сверху — плитку. Вся пешеходная зона будет покрыта плиткой разного размера, велодорожка — заасфальтирована», — сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2017 году на набережной появятся около 80 деревьев морозоустойчивых пород.Также проектом в зоне набережной предусмотрено обустройство ливневой канализации.

«После того как набережная будет отремонтирована, машины сюда заезжать не будут, — рассказал Анатолий Локоть. — Допуск распространяется только на уборочную спецтехнику. Эта прогулочная зона предназначена для пешеходов».

Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года, на это потребуется около 309 млн рублей. В 2017 году на строительство направлено 140 млн рублей.

Напомним, что в августе блогеры собрали более 100 мешков мусора на Михайловской набережной в Новосибирске.

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