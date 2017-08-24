Новосибирские специалисты проверили баганских свиней на африканскую чуму

Лабораторные исследования в Новосибирске не подтвердили наличие африканской чумы у свиней из Баганского района, рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Россельхознадзора Снежана Сотникова.

Ранее глава Россельхознадзора РФ Сергей Данкверт заявил о том, что африканская чума может прийти в Новосибирск из Омской области.

В новосибирских СМИ появилась информация о возможности заражения свиней африканской чумой, идущей из Омска.

«Во вторник 22 августа 2017 года пришли результаты исследования, в котором две пробы дали положительный результат», — цитирует издание Сибкрай слова представителя администрации Баганского района области.

В Россельхознадзоре не подтвердили информацию о том, что африканская чума свиней пришла в Новосибирск.

«Если вы обратили внимание, пресс-служба Баганского района не говорит о том, что африканская чума подтверждена, они говорят о том, что сейчас проводятся повторные лабораторные исследования в городе Новосибирске, — пояснила представитель пресс-службы Россельхознадзора Снежана Сотникова. — Это действительно так, мы сейчас ждём письменный отчёт, но уже известно, что результат отрицательный. Повторные более глубокие исследования не выявили этого заболевания. Первый результат тоже был сомнительный. Пока мы с вами разговаривали, я получила протокол: „генетический материал не обнаружен“».

Напомним, за лето 2017 года более 9 тысяч животных погибло из-за африканской чумы свиней в Омской области.