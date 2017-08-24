Омский инженер пойдёт под суд за скачанную в сети программу

Житель Омска скачал в интернете и продал программу для 3D-проектирования зданий — теперь мужчину ждёт наказание вплоть до шести лет лишения свободы, узнал 24 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета по Омской области.

25-летний безработный инженер из Омска скачал в сети программу для моделирования и продал её за 600 рублей, чтобы немного подзаработать.

Скачанная программа «Компас-3D V16» с библиотеками, каталогами и приложением позволяет моделировать здания и конструкции. Правообладатель оценил ущерб на сумму около 3,5 млн рублей.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 146 УК РФ («Нарушение авторских и смежных прав»). Максимальное наказание согласно данной статье — лишение свободы сроком на шесть лет.

Напомним, в августе стало известно, что жители Омска предстанут перед судом за распространение «пиратских» дисков.