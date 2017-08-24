Супружеская пара в Красноярске скрывала изнасилование ребёнка в страхе потерять жильё

Житель Красноярска подозревается в сексуальном насилии над собственной пятилетней дочерью, о факте насилия в полицию сообщили родственники мужчины, которые сначала скрывали произошедшее, боясь потерять жильё, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения регионального следкома.

Фигурантом уголовного дела стал ранее судимый 35-летний мужчина, проживавший вместе с дочерью и своими родственниками в частном доме. По предварительной версии следствия, весной 2017 года подозреваемый воспользовался тем, что остальные члены семьи за ним не наблюдают, и совершил в отношении ребёнка сексуальное насилие. Девочка рассказала о произошедшем своему дяде и его жене, но те из боязни потерять предоставленное отцом ребёнка жильё не сразу сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Мать ребёнка отбывает наказание в колонии-поселении — за убийство из корыстных побуждений ей назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Поэтому в данный момент пятилетняя девочка изъята из семьи и помещена в реабилитационный центр. В отношении её отца уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Максимальная санкция статьи — 20 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.



Напомним, в июне полицейские Хакасии задержали пенсионера, обвиняемого в изнасиловании 16-летней приёмной дочери, которая после родила ребёнка.