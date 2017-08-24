Полицейские задержали обокравших цирковую труппу жителей Забайкалья

В посёлке Чернышевске Забайкальского края сотрудники полиции задержали местных жителей, обокравших цирковую труппу из Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения регионального управления МВД.

В полицию Забайкалья обратилась 34-летняя жительница города Киселёвска Кемеровской области. Она приехала в Чернышевск в составе цирковой группы. Женщина одолжила свой личный автомобиль для закупки реквизитов.

«Молодой человек употребил спиртное и недалеко от одного из магазинов уснул в машине, а наутро обнаружил отсутствие колёс и личных вещей», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали 18-летнего и 21-летнего местных жителей, которые признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в мае жители деревни Козульки привезли четверых медвежат в красноярский конный клуб для устройства их дальнейшей судьбы. Вероятнее всего, они станут артистами цирка.