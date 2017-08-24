 

Приложение от международной школы английского языка появилось в Новосибирске

 24 августа, 08:00
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Приложение от международной школы английского языка появилось в Новосибирске
Фото предоставлены пресс-службой English First

Всемирно известный центр изучения английского языка для взрослых EF English First выпустил новое мобильное приложениедля студентов, дополняющее курс обучения в школе. Чем уникален продукт, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения пресс-службы школы.

В июле 2017 года языковая школа для взрослых EF выпустила приложение для смартфонов, которое работает и в режиме офлайн. У новосибирских студентов появилась возможность проходить курс по программе в любом месте и в любое время, даже без доступа к интернету.

Приложение Smart English доступно только для студентов языкового центра и синхронизируется с компьютерной версией; при этом материал и задания не дублируются с онлайн-курсом. Также оно позволяет вернуться к уже пройденному материалу. Пользователям предоставлены актуальная лексика и много заданий на аудирование, что помогает лучше воспринимать англоязычную речь на слух.

Приложение включает в себя тренажёры по грамматике и произношению, разговорную практику с преподавателями-носителями языка и студентами, учебные видео и викторины.

«Занятия на обучающей платформе очень познавательные: за два месяца, что я здесь учусь, я узнала много новых слов, фраз и конструкций. Также очень удобно, что заниматься на платформе можно с компьютера, планшета и мобильного телефона — я могу заниматься онлайн и повышать свои знания в любом месте», — отметила студентка школы Алёна Дробот.

Нельзя выучить язык, только зазубривая слова и проходя уровни в приложении, как в онлайн-игрушке, когда вам скучно и нужно чем-то себя занять. Здесь нужна постоянная разговорная практика, регулярные занятия и правильная мотивация.

«Наше новое приложение делает процесс обучения более гибким, с ним вы можете заниматься в любом месте, в любое время. Но не стоит забывать, что English First — прежде всего школа, в которую нужно ходить и заниматься в группах, общаться с преподавателями-носителями и студентами. Кроме того, у нас есть менеджеры, которые будут следить за вашим прогрессом и подбадривать, когда у вас падает мотивация или просто становится лень заниматься», — говорится в сообщении.

Напомним, что в июле выпускники Томского политехнического университета сообщили о том, что они разрабатывают бесплатное мобильное приложение, которое сможет перевести наиболее употребляемые русские слова на язык жестов.

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