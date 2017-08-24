 

Проходчик шахты погиб в Кемеровской области

 24 августа, 12:47
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Проходчик шахты погиб в Кемеровской области
Фото с сайта pixabay.com

В шахте «Юбилейная», которая находится в Кемеровской области, погиб 30-летний проходчик; по предварительной версии, его затянуло в комбайн, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения регионального управления следственного комитета.

По сообщению ведомства, 23 августа 2017 года около 23:30 поступило сообщение о том, что в горной выработке шахты «Юбилейная» обнаружено тело 30-летнего проходчика.

Предварительно известно, что в забое рабочий занимался креплением горной выработки.

«Проходчик близко подошёл к комбайну, его затянуло под породоразрушающий элемент — шарошку. Коллеги вызвали спасателей, тело мужчины подняли на поверхность», — говорится в сообщении.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти мужчины. Следователи изучат должностные инструкции, проверят, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, а также соблюдались ли им эти требования.

Напомним, что в июле 2017 года на шахте «Анжерская-Южная» в Кемеровской области произошёл выброс угля и газа. 78 рабочих самостоятельно вышли на поверхность. Один шахтёр не смог выбраться, его тело нашли спасатели.

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