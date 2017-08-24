Сибирские учёные создали ботинки-навигаторы

Красноярские и томские учёные разработали прототип пешеходной навигационной системы с датчиками, которыми можно оснастить, например, обувь; определение координат возможно в условиях плотной городской застройки, лесных массивах и под землёй, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Учёные Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Томского политехнического университета разработали прототип пешеходной навигационной системы на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС).

Система построена на инерциальных принципах, что обеспечивает её универсальность, полную автономность и помехозащищённость. Инерциальные системы не требуют наличия дополнительной инфраструктуры (антенн) и поэтому позволяют определять координаты местоположения там, где использование спутниковых систем типа ГЛОНАСС или GPS невозможно.

«На основе поступающей от встроенных датчиков измерительной информации, с учётом начальных данных об исходной точке маршрута, по специальным алгоритмам производится расчёт скорости, пройденного пути и местоположения пользователя», — рассказал доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Павел Маринушкин.

Технология МЭМС обеспечивает низкую стоимость, маленький вес и низкое энергопотребление пешеходных навигаторов. Измерительный блок со встроенными датчиками может располагаться на ноге (руке), на груди (спине), поясе или на голове пользователя.

Наиболее эффективным считается расположение измерительного блока на ноге, в подошве обуви. Эффективность системы была проверена в ходе серии тестов — участники ходили со средней скоростью по замкнутой траектории.

По мнению учёных, разработка может быть применена для военных и гражданских потребителей. Например, подразделений служб спасения, пожарных, геологов, отрядов специального назначения, сотрудников охранных и транспортных агентств, работников коммунального хозяйства и ремонтных служб.

Также её можно использовать для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и дома.

Напомним, что в марте 2017 года красноярский разработчик космических навигаторов стал инженером года в 25 лет.