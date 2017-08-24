 

Сибирские учёные создали ботинки-навигаторы

 24 августа, 15:59
были упомянуты
подходящие темы
Сибирские учёные создали ботинки-навигаторы
Фото с сайта pixabay.com

Красноярские и томские учёные разработали прототип пешеходной навигационной системы с датчиками, которыми можно оснастить, например, обувь; определение координат возможно в условиях плотной городской застройки, лесных массивах и под землёй, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения пресс-службы Сибирского федерального университета.

Учёные Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Томского политехнического университета разработали прототип пешеходной навигационной системы на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС).

Система построена на инерциальных принципах, что обеспечивает её универсальность, полную автономность и помехозащищённость. Инерциальные системы не требуют наличия дополнительной инфраструктуры (антенн) и поэтому позволяют определять координаты местоположения там, где использование спутниковых систем типа ГЛОНАСС или GPS невозможно.

«На основе поступающей от встроенных датчиков измерительной информации, с учётом начальных данных об исходной точке маршрута, по специальным алгоритмам производится расчёт скорости, пройденного пути и местоположения пользователя», — рассказал доцент кафедры приборостроения и наноэлектроники Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Павел Маринушкин.

Технология МЭМС обеспечивает низкую стоимость, маленький вес и низкое энергопотребление пешеходных навигаторов. Измерительный блок со встроенными датчиками может располагаться на ноге (руке), на груди (спине), поясе или на голове пользователя.

Наиболее эффективным считается расположение измерительного блока на ноге, в подошве обуви. Эффективность системы была проверена в ходе серии тестов — участники ходили со средней скоростью по замкнутой траектории.

По мнению учёных, разработка может быть применена для военных и гражданских потребителей. Например, подразделений служб спасения, пожарных, геологов, отрядов специального назначения, сотрудников охранных и транспортных агентств, работников коммунального хозяйства и ремонтных служб.

Также её можно использовать для ориентации слабовидящих и незрячих людей на улице и дома.

Напомним, что в марте 2017 года красноярский разработчик космических навигаторов стал инженером года в 25 лет.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.

До горизонта и налево

 9 августа, 12:55 • колонка
Евгения Маркова
фотограф-путешественник
Как проехать без дорог посередине пустынного «ничего», найти друзей с помощью жестов и перейти реку, повторяя за верблюдом.

Земля. Вулканы. Грешники

 1 августа, 15:37 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 11 августа, 07:03 • новость

Брюки из Новосибирска на «Авито» стали самыми дорогими в стране

Аналитики выяснили, что в Новосибирске на «Авито» продаются самые дорогие брюки, а самые дешёвые — фильмы и музыка.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
присоединяйтесь!
    