 

Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра в Новосибирской области

 24 августа, 22:03
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра в Новосибирской области
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские следователи подозревают главу Барабинска Максима Овсянникова в халатности из-за невыполнения программы по переселению из аварийного жилья, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения регионального управления СК РФ 24 августа.

Правительство Новосибирской области в 2013 году утвердило региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья с учётом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013–2015 годы.

По данным следствия, в рамках этой программы Максим Овсянников заключил с подрядчиком муниципальный контракт на сумму более 39 млн рублей. Подрядчик должен был передать администрации Барабинска 46 квартир до 1 июля 2014 года, но строительство дома до сих пор не завершено. Следствие показало, что у дома есть «множество дефектов строительных конструкций, влекущих невозможность в дальнейшем ввода его в эксплуатацию».

«Несмотря на это, глава администрации города Барабинска Новосибирской области согласовывал в период с 2013 по 2016 годы оплату выполнения работ застройщику в нарушение условий муниципального контракта в сумме свыше 37 млн рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлёкшее причинение особо крупного ущерба и существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства»). Максимальная санкция по этой статье — арест на шесть месяцев.

Напомним, что 22 августа письмо против Максима Овсянникова ушло в приёмную президента.

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