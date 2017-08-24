Спасатели в Новосибирске вскрыли квартиру из-за плачущего ребёнка

Спасатели МАСС приехали на вызов, потому что соседи сообщили, что в соседней квартире плачет ребёнок и стучит в двери; на полу стояла тарелка с кашей и был открыт балкон, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения в группе «МАСС» соцсети «ВКонтакте».

Спасателям поступило сообщение о том, что в квартире Кировского района плачет ребёнок и стучит в двери. Они прибыли по адресу, опросили соседей и выяснили, что это съёмная квартира, а жильцов никто не знает.

По прибытии полиции и инспектора по делам несовершеннолетних было принято решение вскрыть дверь.

«Спасатели обеспечили доступ в квартиру, где находился ребёнок, на вид которому около полутора-двух лет. На полу комнаты стояла тарелка с гречневой кашей и куском хлеба, а в ванной комнате был открыт кран с холодной водой, которая бежала на пол, балконная дверь была открыта», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что, скорее всего, ребёнка заберёт полиция до выяснения всех обстоятельств дела.

Дежурный сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Юлия Хабибуллина рассказала корреспонденту Сиб.фм, что, когда полицейские начали оформлять протокол, на пороге квартиры появилась женщина.

«Выяснилось, что родители ушли на работу и оставили дочь с родственницей, она отлучилась на несколько минут, и ребёнок начал плакать, поэтому бдительные граждане вызвали полицию. Ребёнка забрали в отделение и вызвали скорую помощь, он здоров, и всё с ним хорошо», — рассказала Юлия Хабибуллина.

Семья является благополучной, на учёте в отделении по делам несовершеннолетних не состоит. Родители забрали девочку домой.

Напомним, что в августе новосибирские спасатели уберегли четырёхлетнюю девочку от падения с подоконника квартиры на пятом этаже — ребёнок находился дома один.