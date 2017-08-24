 

Жители Новосибирска на крафтовом плоту покорят Обское море

 24 августа, 07:12
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Жители Новосибирска на крафтовом плоту покорят Обское море
Фото из группы «ROOKS. Open Water Pub ’17. 26 августа» в соцсети «ВКонтакте»

Новосибирский бар The Rooks приглашает гостей на сплав на плоту из кег; принять участие смогут все купившие билет, узнал корреспондент Сиб.фм 23 августа из сообщения организаторов.

Сплав по Обскому морю состоится 26 августа 2017 года. Площадь плота — 73 квадратных метра. После сплава участников будет ждать вечеринка у бассейна на пляже «Маяк» — Open Water Pub ’17. Участники сплава стартуют в деревне Бурмистрово.

Во время путешествия на площадке плота будут работать бар, играть диджеи, проходить турнир по настольному футболу и соревнования по спортивной рыбалке. На протяжении всего маршрута круиза участников снабдят спасательными жилетами, а поплывёт плот в сопровождении группы катеров и спасателей. На берегу гостей будут ждать безлимитные крафтовые напитки. А после участники смогут уехать в Новосибирск на специально организованном трансфере.

Напомним, что в августе 2017 года сержант полиции в Кежемском районе Красноярского края несколько километров гнался на лодке за плотом, чтобы спасти детей, находившихся на нём.

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