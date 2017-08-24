Жители Новосибирска стали развлекаться в 6,5 раза больше

Жители Новосибирска, пользующиеся популярным электронным кошельком «Яндекс.Деньги», стали чаще развлекаться — летом 2017 года они потратили на походы в кино, бары и на концерты в 6,5 раза больше средств, чем в 2016 году, узнал корреспондент Сиб.фм 24 августа из сообщения пресс-службы компании.

В исследовании учитывались платежи горожан через «Яндекс.Кассу» и с пластиковых карт «Яндекс.Денег» с 1 июня по 10 августа и за такой же период годом ранее. Аналитики сервиса собрали данные о тратах на походы в театры, музеи и другие места для проведения досуга. Оказалось, что, несмотря на кратный рост затрат на развлечения, средний чек немного уменьшился — с 742 до 670 рублей.

Наиболее популярными местами досуга новосибирцев являются бары, рестораны, кинотеатры и концертные площадки. При этом в среднем больше всего за один раз горожане тратят на квесты и публичные лекции — 3 240 и 2 550 рублей соответственно. Далее в рейтинге затрат идут театры — 1 657 рублей, спортивные мероприятия — 1 320 рублей, концерты — 1 200 рублей, бары — 803 рубля, кинозалы — 470 рублей, музеи и выставки — 350 рублей. Самый небольшой средний чек на аттракционах — 160 рублей.

Для сравнения, в Красноярске пользователи электронного кошелька потратили на развлечения этим летом в 3,3 раза больше, чем за такой же период годом ранее. Средний чек вырос с 435 до 509 рублей. В Омске рост затрат на проведение досуга составил только 1,8 раза, а средний чек почти не изменился — 414 рублей.



Напомним, в июне аналитики Яндекса подсчитали, что жители Новосибирска стали чаще остальных заказывать еду в кафе и ресторанах, но тратить на неё меньше, чем потребители Омска или Красноярска.