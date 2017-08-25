 

Пятеро детей в Туве ушли в лес за кедровыми шишками и пропали

 25 августа, 10:56
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Пятеро детей в Туве ушли в лес за кедровыми шишками и пропали
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Тувы начали масштабную операцию по поиску пятерых пропавших школьников — они самовольно ушли в лес собирать кедровые шишки и не вернулись, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Дети в возрасте от 10 до 14 лет пропали в Тандинском районе Тувы 24 августа. В их поисках уже участвуют более 80 человек. В самое ближайшее время численность поискового отряда достигнет 220 человек, в том числе к месту поисков прибудут 50 профессиональных спасателей МЧС из Кызыла, Абакана. Кроме того, из Красноярска в Туву вылетел вертолёт со спасателями и поисковыми собаками на борту.

«Известно, что в лес дети отправились самовольно, поэтому в каком направлении они пошли и на каком удалении от населённого пункта могут находиться, информации нет. Это существенно осложнит поиски, в которых задействованы спасатели, полиция, представители местных учреждений, добровольцы из близлежащих сёл и родственники. Работают кинологические расчёты, используются пять беспилотных летательных систем», — говорится в сообщении СРЦ МЧС.

Напомним, в начале августа в Иркутской области полиция и волонтёры разыскали двухлетнего мальчика, пропавшего из дома и сутки проведшего в тайге.

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