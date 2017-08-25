 

Два сибирских университета и институт смогут самостоятельно присуждать научные степени

 25 августа, 17:54
были упомянуты
подходящие темы
Два сибирских университета и институт смогут самостоятельно присуждать научные степени
Фото с сайта 5top100.ru

Правительство России включило в список 19 российских вузов, наделённых правом присуждать учёные степени, НГУ и ТПУ, также в этот список вошёл ИХБФМ СО РАН, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения на сайте правительства.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте 25 августа. В списке значатся 19 вузов и четыре научные организации. Среди них Новосибирский государственный университет, Томский политехнический университет и Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

В пояснительной записке говорится, что Федеральный закон от 23 мая 2016 года наделил правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, несколько других вузов и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям. Перечень этих организаций определяется Правительством России.

Документ наделяет университеты и институт правом самостоятельно присуждать учёные степени с 1 сентября 2017 года.

Напомним, что в январе 2014 года ведущие вузы и институты Новосибирска потеряли право присуждать учёные степени.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
 4 августа, 08:00 • репортаж

Академическая прогулка

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус живёт в Академгородке. Здесь её и выбрали. Наталья рассказала Сиб.фм, что она хочет изменить в городке, зачем ходит на митинги и как воспитывает детей.
 20 июля, 12:13 • статья

Не как Джобс — с дипломом!

Эксперты в сфере образования из разных городов прокомментировали идею выдавать студентам дипломы за стартапы и рассказали об опыте вузов.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
присоединяйтесь!
    