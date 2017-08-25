Два сибирских университета и институт смогут самостоятельно присуждать научные степени

Правительство России включило в список 19 российских вузов, наделённых правом присуждать учёные степени, НГУ и ТПУ, также в этот список вошёл ИХБФМ СО РАН, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения на сайте правительства.

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте 25 августа. В списке значатся 19 вузов и четыре научные организации. Среди них Новосибирский государственный университет, Томский политехнический университет и Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук.

В пояснительной записке говорится, что Федеральный закон от 23 мая 2016 года наделил правом самостоятельно присуждать учёные степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и устанавливать их полномочия МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, несколько других вузов и научных организаций, удовлетворяющих определённым требованиям. Перечень этих организаций определяется Правительством России.

Документ наделяет университеты и институт правом самостоятельно присуждать учёные степени с 1 сентября 2017 года.

Напомним, что в январе 2014 года ведущие вузы и институты Новосибирска потеряли право присуждать учёные степени.