 

Голубоглазая девочка пропала в Омске по дороге домой

 25 августа, 12:56
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Голубоглазая девочка пропала в Омске по дороге домой
Фото с сайта pixabay.com

Полиция в городе Омске ищет 12-летнюю девочку, которая вышла от родственников, но не дошла до дома, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась мама ребёнка.

Девочке на вид 12 лет, её рост — около 165 сантиметров, она худощавого телосложения. У ребёнка длинные прямые тёмные волосы, голубые глаза и смуглая кожа.

Она была одета в рубашку белого цвета с коротким рукавом с рисунком «Микки Маус» на спине, джинсы светло-синего цвета и чёрные кроссовки.

На поиск девочки ориентирован весь личный состав управления МВД по городу Омску.

Напомним, что в июле 2017 года 22-летняя женщина и её двухлетний сын ушли из дома в Маслянинском районе Новосибирской области и пропали.

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