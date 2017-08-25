Иркутский ревнивец избил возлюбленную и бросил умирать в лесу

Шесть лет в колонии строгого режима получил житель Саянска Иркутской области за смерть своей девушки в лесу от побоев, узнал 25 августа корреспондент из сообщения на сайте Саянского городского суда.

Пьяный житель Саянска приревновал неверную сожительницу и избил до смерти.

Обвиняемый узнал, что его сожительница обманула его. Она сообщила, что не ночевала дома, потому что поехала на дачу к родственникам, однако сама провела ночь у знакомого мужчины. Обман раскрылся, когда мужчина неожиданно встретился с неверной девушкой и её любовником в гараже у общего знакомого.

Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Он начал выяснять, почему сожительница оказалась в компании мужчин, после чего начал избивать её. Затем он оставил избитую женщину в лесу и ушёл, в это время потерпевшая умерла от полученных травм.

Когда фигурант дела узнал о смерти сожительницы, он сам явился с повинной в полицию.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). В качестве меры наказания суд избрал шесть лет колонии строгого режима.

Напомним, в начале августа стало известно, что житель Новосибирской области убил 21-летнюю невесту кувалдой.