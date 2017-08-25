Юный художник из Новосибирска посетил штаб-квартиру «Смешариков»

Девятилетний ученик новосибирской гимназии № 1 Даниил Габриелян побывал в штаб-квартире «Смешариков» в Санкт-Петербурге, эту возможность он получил, победив в благотворительном проекте МТС «Поколение М», узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения компании.

За главный приз конкурса «Анимашки» — поездку к легендарным «Смешарикам» — боролись талантливые ребята со всей страны. Даниил уже побеждал в художественном конкурсе от МТС в 2015 году, однако на повторную победу никак не рассчитывал. Она вдвойне обрадовала школьника, поскольку анимационный сериал «Смешарики» он обожает с первых лет жизни.



«Картину, которая каким-то чудом принесла мне победу, я писал не в студии, а на мастер-классе. Из „Смешариков“ мне очень нравится серия мультфильмов „Пин-код“, они очень поучительные, доступно рассказывают о науке», — рассказал юный художник, который занимается в новосибирской художественной студии «Зазеркалье».

В северной столице Даниил вместе с мамой побывал на студии компьютерной анимации «Петербург», где и создаётся популярный мультсериал. Юному новосибирцу показали, как рисуют, заставляют двигаться на экране и озвучивают любимых всеми персонажей: Нюшу, Кроша, Бараша, Ёжика, Лосяша, Копатыча, Совунью и других. По словам матери Даниила Жанны, после посещения студии мальчик, который рисует с шести лет, всерьёз задумался о том, как будет продолжать образование уже по окончании школы.

Стоит отметить, что юные дарования из Новосибирской области традиционно побеждают в каждом сезоне всероссийского проекта «Поколение М» сразу в нескольких номинациях. Так, по итогам прошедшего творческого сезона Новосибирская область вновь продемонстрировала лучший результат в стране: из 53 победителей и призёров проекта шестеро представляли столицу Сибири.

За всё время существования проекта «Поколение М» юные жители Новосибирской области стали абсолютными его лидерами и совокупно завоевали 28 призовых мест из 240.

Как отмечают в МТС, новый сезон «Поколения М» уже не за горами, в компании обещают, что он будет ещё более разноплановым. Напомним, любую активность пользователей на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги. За три года участниками проекта было сгенерировано более 15 млн рублей, которые были направлены на операции 42 детям.