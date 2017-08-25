Кузбасские полицейские изъяли у дворника самодельный револьвер

Полицейские в городе Новокузнецке изъяли у дворника самодельный револьвер, который он постоянно носил с собой, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения регионального управления МВД.

Сотрудники полиции в Новоильинском районе города Новокузнецка получили информацию о том, что дворник одного из ТСЖ постоянно носит при себе оружие. Полицейские установили и задержали 53-летнего мужчину.

В кармане его рабочей одежды они обнаружили самодельный револьвер. Дворник рассказал, что нашёл оружие несколько месяцев назад во время уборки территории и носил его с собой для самообороны.

Оружие направлено на экспертизу. Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы.

Напомним, что в июле 2017 года житель Кузбасса сделал из лопаты боевые нунчаки и попал под суд.