Конец лета в Новосибирской области будет сопровождаться тёплой погодой, без дождей и ураганов, жители области смогут насладиться уходящим летом, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 25 августа.

По информации гидрометцентра, с 26 по 27 августа в Новосибирской области температура воздуха будет достигать днём +21...+27 °С, а в ночные часы — +10...+17 °С, местами до +4...+9 °С.

«В целом сохранится тёплая погода на фоне повышенного атмосферного давления, — отметил Ренад Ягудин. — Преимущественно без осадков, за исключением 26 августа, когда по северным и северо-западным районам области могут пролиться грозовые ливни с порывистым ветром. Температурный фон будет высоким, но по востоку области могут быть более низкие температуры — +16...+20 °С».

Ренад Ягудин отметил, что в начале следующей недели ожидается нарастание тепла. Осадки маловероятны, а температура воздуха будет составлять +23...+30 °С днём.

Напомним, в конце июля руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик сделала подробный прогноз погоды на август.