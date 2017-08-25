 

Лето в Новосибирской области продолжится — синоптики

 25 августа, 13:49
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Лето в Новосибирской области продолжится &mdash; синоптики
Фото Алёны Мартыновой

Конец лета в Новосибирской области будет сопровождаться тёплой погодой, без дождей и ураганов, жители области смогут насладиться уходящим летом, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 25 августа.

По информации гидрометцентра, с 26 по 27 августа в Новосибирской области температура воздуха будет достигать днём +21...+27 °С, а в ночные часы — +10...+17 °С, местами до +4...+9 °С.

«В целом сохранится тёплая погода на фоне повышенного атмосферного давления, — отметил Ренад Ягудин. — Преимущественно без осадков, за исключением 26 августа, когда по северным и северо-западным районам области могут пролиться грозовые ливни с порывистым ветром. Температурный фон будет высоким, но по востоку области могут быть более низкие температуры — +16...+20 °С».

Ренад Ягудин отметил, что в начале следующей недели ожидается нарастание тепла. Осадки маловероятны, а температура воздуха будет составлять +23...+30 °С днём.

Напомним, в конце июля руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик сделала подробный прогноз погоды на август.

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