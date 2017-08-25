 

Литовский автостопщик пропал в Горном Алтае

 25 августа, 13:16
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Литовский автостопщик пропал в Горном Алтае
Каролис Керге, фото из группы «Подслушано Онгудай»

Турист из Литвы, путешествующий автостопом, пропал на территории Республики Алтай — его рюкзак с паспортом нашёл рыбак около небольшого алтайского села, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Подслушано Онгудай» в соцсети «ВКонтакте».

27-летний житель Литвы Каролис Керге путешествовал из Монголии в Россию автостопом. Известно, что 4 августа путешественник пересёк монгольскую границу и прибыл в Ташанту, а с 5 августа не выходит на связь с родными.

«Может быть, доехал до Онгудая. Похожего человека видели на спуске с Каратюрека к метеостанции, озеро Аккем в районе между 9 и 12 августа. Позже его рюкзак с паспортом нашли около Малого Яломана», — сообщил автор объявления о поиске пропавшего.

Рюкзак 15 августа нашёл рыбак с дочерью в реке Катуни. Он застрял на камне, который был в воде. В рюкзаке были не все личные вещи пропавшего, в том числе там не оказалось мобильного телефона, кошелька и палатки.

Родные и близкие пропавшего туриста просят сообщать любую информацию о нём по телефону +7 (950) 005-16-53 либо по адресам электронной почты mafon.ff@gmail.com или Jonaskaminskas17@gmail.com.

Напомним, в конце августа волонтёры объявили поиски автостопщицы из Бурятии по всей стране.

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