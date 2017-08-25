Неизвестный сбросил раненую собаку с седьмого этажа в Новосибирской области

Умирающая собака упала из окна многоэтажки и чуть не придавила женщину в посёлке Краснообск в Новосибирской области — зоозащитники уверены, что животное скинули, сообщил 25 августа корреспонденту Сиб.фм старший партнёр ОО «Законное право» Сергей Егоров.

Инцидент произошёл утром 24 августа около 10:30. Неизвестный выбросил ещё живую собаку с седьмого этажа дома № 144 в посёлке Краснообск, животное упало в метре от уборщицы, работавшей в этом доме от ТСЖ.

Зоозащитники из «Фонда с правом на надежду» обратились к юристу ОО «Законное право» Сергею Егорову.

По словам юриста, приехавший на место участковый даже не стал осматривать подъезд, где позже волонтёры нашли следы крови.

«Он со скрипом принял заявление от очевидцев происшествия и всем своим видом выказал нежелание работать по данному факту, намекая на то, что собака сама выбросилась с высоты. Куда он её дел — можно только догадываться, скорее всего, труп утилизируют, а следовало бы провести судебно-медицинскую экспертизу», — рассказал юрист Сергей Егоров.

У защитников имеются два свидетеля, которые слышали визг собаки в подъезде, кроме того, уборщица, на руках которой умерло животное, обнаружила следы крови и клочья шерсти с седьмого по 14-й этаж. Инициативная группа рассчитывает просмотреть записи с камеры видеонаблюдения на подъезде, чтобы установить личность человека, причастного к убийству.

Собака прибилась к дому три дня назад, по словам местных жителей, была дружелюбной, играла с детьми и даже беспрепятственно ночевала на первом этаже в подъезде.

Напомним, 24 августа ещё одну собаку убили в Красноярском крае, полиция на данный момент нашла причастных.