 

Пациент выпал из машины скорой помощи после её опрокидывания в Новосибирске

 25 августа, 08:46
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Пациент выпал из машины скорой помощи после её опрокидывания в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com/

Автомобиль скорой помощи перевернулся на мокрой дороге в Первомайском районе Новосибирска, из салона на дорогу выпал пожилой пациент, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, скорая помощь двигалась с включёнными проблесковыми маячками. Автомобиль на высокой скорости занесло в колее с водой, оставшейся от прошедшего дождя, после чего машина врезалась в дерево и перевернулась на бок.

«От удара из салона на дорогу выпал пожилой пациент, которого экстренно везли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер. По предварительной информации, он остался жив. Водитель получил травму кисти, также травмами отделались и врачи, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 августа перевозившая пострадавшего в ДТП ребёнка скорая помощь сбила женщину в Иркутской области.

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