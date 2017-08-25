Пациент выпал из машины скорой помощи после её опрокидывания в Новосибирске

Автомобиль скорой помощи перевернулся на мокрой дороге в Первомайском районе Новосибирска, из салона на дорогу выпал пожилой пациент, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, скорая помощь двигалась с включёнными проблесковыми маячками. Автомобиль на высокой скорости занесло в колее с водой, оставшейся от прошедшего дождя, после чего машина врезалась в дерево и перевернулась на бок.

«От удара из салона на дорогу выпал пожилой пациент, которого экстренно везли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами рёбер. По предварительной информации, он остался жив. Водитель получил травму кисти, также травмами отделались и врачи, их жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Напомним, что 2 августа перевозившая пострадавшего в ДТП ребёнка скорая помощь сбила женщину в Иркутской области.