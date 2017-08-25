 

Пенсионерка в Улан-Удэ лишилась ноги после наезда мусоровоза

 25 августа, 11:25
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Пенсионерка в Улан-Удэ лишилась ноги после наезда мусоровоза
Фото с сайта nordweller.ru

В Улан-Удэ пенсионерка отсудила у муниципального предприятия 100 тысяч рублей после того, как она потеряла часть ноги из-за наезда мусоровоза, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения пресс-службы Железнодорожного суда города.

По сообщению пресс-службы, водитель Муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству города Улан-Удэ» при вывозе мусора с придомовой территории наехал на пенсионерку.

На момент ДТП женщина болела сахарным диабетом, полученные открытые раны и травмы не зажили, в результате их некроза ей ампутирована часть левой ноги.

«В возрасте 76 лет истица лишена возможности передвигаться, её раны до сих пор не зажили, из-за происшествия она постоянно проходит лечение в больнице, в быту зависит от помощи окружающих», — говорится в сообщении.

Пенсионерка обратилась в суд, чтобы взыскать компенсации морального вреда с муниципального предприятия.

Согласно пункту 1 статьи 1068 ГК РФ («Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником») за действия работника отвечает работодатель. Он же по части 1 статьи 1079 ГК РФ («Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих») являлся владельцем источника повышенной опасности.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, что в ноябре 2016 года жительница Красноярска сломала ногу на крыльце мэрии.

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