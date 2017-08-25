 

Подполковник полиции в Иркутске получил три года колонии за взятку в 20 млн рублей

 25 августа, 10:30
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Подполковник полиции в Иркутске получил три года колонии за взятку в 20 млн рублей
Фото с сайта globallookpress.com

Бывший заместитель начальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте Алексей Ракульцев осуждён в Иркутске за получение взятки в 20 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2016 года Ракульцев в период исполнения обязанностей начальника ЛУ МВД через посредника получил деньги за то, чтобы прекратить уголовное преследование одной из местных нефтеперерабатывающих организаций. Компания была уличена в хищениях при организации перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом. Факт взятки был выявлен сотрудниками ФСБ.

Также доказано, что высокопоставленный офицер действовал по предварительному сговору с начальником линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и заместителем иркутского транспортного прокурора. Материалы уголовного дела в отношении последних двух были выделены в отдельное производство.

Собранные следственными органами доказательства преступления были признаны судом достаточными для вынесения приговора. Ракульцев был признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом через посредника взятки, за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, попустительство по службе, незаконные действия группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

С учётом полного признания вины в совершённом преступлении, помощи следствию в изобличении соучастников и заключения досудебного соглашения приговором суда Ракульцеву было назначено сравнительно мягкое наказание — три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, осуждённый на четыре года лишён права занимать должности в органах государственной власти, а также лишён звания подполковника полиции.

Напомним, в августе в Красноярске был арестован инспектор надзора за долевым строительством, обвиняемый во взятках квартирами.

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