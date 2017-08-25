 

Подросток из Новосибирской области реанимировал тонущего деда

 25 августа, 08:29
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Подросток из Новосибирской области реанимировал тонущего деда
Фото с сайта globallookpress.com и пресс-службы МЧС

14-летний мальчик вытащил из воды и вернул к жизни своего дедушку под Новосибирском, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Новосибирской области.

Дедушка начал тонуть, однако внук не только вытащил его из воды, но и оказал первую помощь.

Инцидент произошёл в городе Куйбышеве на затопленном карьере, где купаются местные жители. Пожилой мужчина пришёл туда с внуком в жаркий день, чтобы искупать собаку. Он зашёл в воду вместе с животным, оступился и пропал под водой.

14-летний Дима Бурундуков заметил, что дедушка долго не выныривает, и бросился на помощь. Он поднял дедушку со дна ямы, в которую тот провалился, и смог догрести с ним до берега.

«Начал откачивать, массаж сердца делать и искусственное дыхание, — цитирует пресс-служба МЧС Диму Бурундукова. — Потом вроде дед задышал, но всё равно глаза не реагировали. Я всё равно продолжал оказывать первую помощь, и он всё-таки потом пришёл в себя и очнулся. Страшно было тогда, когда я его развернул в воде, а у него зрачки не реагировали просто».

Подростка представят к медали «За спасение утопающих», документы уже направили в главное управление МЧС по Новосибирской области.

Напомним, в июне подросток из центра реабилитации вытащил тонувших детей из Иртыша в Омске.

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