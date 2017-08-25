 

Полицейские нашли причастных к убийству щенка в Красноярском крае

 25 августа, 18:34
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Полицейские нашли причастных к убийству щенка в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

Трое жителей Красноярского края жестоко убили щенка — полиция приняла заявление от местных жителей и нашла причастного к преступлению, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

24 августа трое жителей Дивногорска на глазах у детей изрезали ножом щенка. Местные жители обратились в полицию с заявлением.

Сотрудники полиции установили, что к нанесению травм животному был причастен 41-летний местный житель. По результатам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

Как рассказала дивногорская зоозащитница Екатерина Попова, им уже известно, где проживают совершившие насилие мужчины и подробности случившегося.

«Когда мужики взяли щенка и понесли в лес, это увидели дети и побежали за ними — их было около семи детишек; они плакали и просили отпустить щенка. Мужчины проигнорировали просьбу детей и начали резать щенка. Один из них стал размахивать ножом — пугать детей», — рассказала Екатерина Попова.

В какой-то момент щенок попытался уйти от мучителей.

«Каким-то образом щенок встал с камня, на который его положили, и пошёл в сторону дома — видимо, просить помощи. Он уже не визжал: у него был перерезан пищевод и трахея, раны были очень глубокие, он потерял много крови. Чудом перешёл дорогу и упал возле дома. Там над ним весь двор плакал», — добавила Попова.

Щенка зоозащитники доставили в ветеринарную клинику. Когда стало ясно, что спасти его уже не удастся, было принято решение об эвтаназии животного.

Напомним, в конце мая новосибирские правозащитники назвали приговор за убийство собаки слишком мягким.

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