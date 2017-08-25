Производители «опасных» рубашек будут спорить в суде с красноярским Роспотребнадзором

Компания, рубашки которой красноярский Роспотребнадзор признал токсичными, планирует оспорить решение в арбитражном суде, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения пресс-службы компании ООО «Тами и Ко».

Роспотребнадзор сообщил о том, что в магазине, расположенном в одном из торговых центров города, продавались опасные рубашки. По мнению экспертов, содержащиеся в них химические вещества могут вызвать аллергический дерматит. Ведомство оштрафовало магазин на 300 тысяч рублей.

Пресс-служба компании сообщила, что рубашки сняты с реализации, но её представители планируют оспорить решение в арбитражном суде Красноярска.

«Требования ООО „Тами и Ко“ основаны на результатах проведённых в различных экспертных организациях экспертиз на определение индекса токсичности, результаты которых подтверждают, что спорное изделие не несёт угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при его использовании», — говорится в сообщении.

Также пресс-служба уточнила, что тест на индекс токсичности не проводится ни в одной стране мира, кроме России. Поэтому их товары не проверяются по этому показателю при производстве.

Напомним, что в августе 2017 года Роспотребнадзор назвал самый загрязнённый город в Красноярском крае.