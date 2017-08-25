 

Пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли из леса

 25 августа, 12:24
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Пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли из леса
Фото с сайта globallookpress.com

Поиски пятерых пропавших в Туве школьников завершены — дети сами вышли из тайги к дому, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Дети в возрасте от 10 до 14 лет самостоятельно отправились в лес за кедровыми шишками 24 августа и не вернулись. Их поиски на следующее утро начали родители, местные власти и спасатели. Из Красноярска в Тандинский район республики вылетел вертолёт с кинологами. Численность поисковой группы должна была превысить 220 человек.

«Ближе к обеду сегодняшнего дня поисковые отряды получили отбой, поскольку дети вышли из лесного массива самостоятельно. Состояние их здоровья удовлетворительное, в медпомощи не нуждаются. С подростками и их родителями в настоящее время работают полицейские, выясняя обстоятельства происшествия», — сообщил СРЦ МЧС.

Напомним, ранее в Кузбассе полицейские и сотрудники МЧС помогли выйти из леса потерявшимся дедушке и внучке, которые ушли за грибами и заблудились.

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