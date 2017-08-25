Пропавший на Алтае литовский турист направлялся в Новосибирск

Литовский турист, пропавший в горах Алтая, собирался автостопом добраться до Новосибирска, сообщил 25 августа корреспонденту Сиб.фм коллега пропавшего мужчины Тадас Пуоджюнас.

Ранее сообщалось, что турист из Литвы, путешествующий автостопом, пропал на территории Республики Алтай, а его рюкзак с паспортом нашёл рыбак около небольшого алтайского села.

27-летний Каролис Керге не сообщал родным о себе с 5 августа, однако последний раз его видели 10 августа.

«10 августа около 10:00 другие путешественники видели его, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Тадас Пуоджюнас. — Каролис сказал, что направляется в деревню Тюнгур и собирается провести там ночь. Оттуда он надеялся отправиться автостопом в Новосибирск и дальше — в Москву и Санкт-Петербург».

По словам Тадаса, сейчас родные пропавшего контактируют с региональной полицией и с поисковой службой. Кроме того, они собирают и обобщают всю информацию о Керге на сайте, посвящённом розыскам пропавших. Они объявили вознаграждение за достоверную информацию в размере 100 тысяч рублей.

Контактный телефон +7 (950) 005-16-53, адреса электронной почты mafon.ff@gmail.com или Jonaskaminskas17@gmail.com.

«Нам пишут много очевидцев, все очень стараются помочь! По сообщениям туристов, 10 августа в тех краях было несколько инцидентов с местными коневодами. Они напились и приставали к туристическим группам, требуя пива или денег», — сообщил Тадас.

На момент публикации родственники не могут дозвониться до алтайской полиции. По словам Тадаса Пуоджюнаса, МЧС ждёт подтверждения о начале поисковой операции от правоохранителей.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай корреспонденту Сиб.фм сообщили, что поисковая операция началась, алтайская полиция работает совместно со специалистами МЧС.

Бывшая ученица Керге Валерия Барташевич рассказала, что он раньше преподавал в школе, а на данный момент является семинаристом Виленской духовной семинарии. Он не первый раз путешествует автостопом и раньше всегда сообщал родным о своих передвижениях раз в несколько дней.

Напомним, 25 августа пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли из леса.