 

Пропавший на Алтае литовский турист направлялся в Новосибирск

 25 августа, 19:11
были упомянуты
подходящие темы
Пропавший на Алтае литовский турист направлялся в Новосибирск
фото с сайта missingpreson.blogspot.ru

Литовский турист, пропавший в горах Алтая, собирался автостопом добраться до Новосибирска, сообщил 25 августа корреспонденту Сиб.фм коллега пропавшего мужчины Тадас Пуоджюнас.

Ранее сообщалось, что турист из Литвы, путешествующий автостопом, пропал на территории Республики Алтай, а его рюкзак с паспортом нашёл рыбак около небольшого алтайского села.

27-летний Каролис Керге не сообщал родным о себе с 5 августа, однако последний раз его видели 10 августа.

«10 августа около 10:00 другие путешественники видели его, — рассказал корреспонденту Сиб.фм Тадас Пуоджюнас. — Каролис сказал, что направляется в деревню Тюнгур и собирается провести там ночь. Оттуда он надеялся отправиться автостопом в Новосибирск и дальше — в Москву и Санкт-Петербург».

По словам Тадаса, сейчас родные пропавшего контактируют с региональной полицией и с поисковой службой. Кроме того, они собирают и обобщают всю информацию о Керге на сайте, посвящённом розыскам пропавших. Они объявили вознаграждение за достоверную информацию в размере 100 тысяч рублей.

Контактный телефон +7 (950) 005-16-53, адреса электронной почты mafon.ff@gmail.com или Jonaskaminskas17@gmail.com.

«Нам пишут много очевидцев, все очень стараются помочь! По сообщениям туристов, 10 августа в тех краях было несколько инцидентов с местными коневодами. Они напились и приставали к туристическим группам, требуя пива или денег», — сообщил Тадас.

На момент публикации родственники не могут дозвониться до алтайской полиции. По словам Тадаса Пуоджюнаса, МЧС ждёт подтверждения о начале поисковой операции от правоохранителей.

В пресс-службе МВД по Республике Алтай корреспонденту Сиб.фм сообщили, что поисковая операция началась, алтайская полиция работает совместно со специалистами МЧС.

Бывшая ученица Керге Валерия Барташевич рассказала, что он раньше преподавал в школе, а на данный момент является семинаристом Виленской духовной семинарии. Он не первый раз путешествует автостопом и раньше всегда сообщал родным о своих передвижениях раз в несколько дней.

Напомним, 25 августа пропавшие в тувинской тайге дети сами вышли из леса.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 25 августа, 13:55 • интервью

Чтобы жизнь не была бытовухой

Евгения Маркова рассказывает про мираж, сложные ситуации в горах, «зовущие» места и побег к себе.

Земля. Вулканы. Грешники

 1 августа, 15:37 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 3 июля, 13:18 • интервью

Хирург на Эльбрусе: встань и иди!

Как измеряется расстояние в горах, как выглядит вершина уснувшего вулкана и какие правила восхождения на неё существуют.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
присоединяйтесь!
    