Работа фотографа Сиб.фм победила в конкурсе и отправится в тур по Великобритании

Фотограф Сиб.фм стал одним из финалистов конкурса «Фотограф года — 2017»; выставка с его работой отправится в тур по Великобритании, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 августа Алексей Танюшин.

Организаторами конкурса являются Королевское метеорологическое общество (RMetS) и Королевское фотографическое общество (RPS) Великобритании.

На конкурс были представлены около двух тысяч фотографий из более чем 60 стран. 48 работ вошли в шорт-лист, из них были выбраны победители.

Выставка Weather Photographer of the Year с фотографиями финалистов отправится в тур по Великобритании в 2017 и 2018 году. Фотографии из этой же серии были опубликованы в Сиб.фм.

Фотография-финалист Алексея Танюшина

«Фотография была сделана в Новосибирске, в микрорайоне Шлюз, во время майского снегопада в 2017 году», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Алексей Танюшин.

Напомним, что в августе 2017 года в Новосибирске прошла выставка под названием «Дикая природа России», организатором которой выступил журнал «National Geographic Россия».