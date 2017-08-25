 

Школа инклюзивного театрального образования откроется в Новосибирске

 25 августа, 19:17
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Школа инклюзивного театрального образования откроется в Новосибирске
Фото из группы «Инклюзион» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске откроется филиал региональной сети школ инклюзивного театрального образования «Инклюзион» — в ней смогут обучаться люди с разными возможностями здоровья, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения пресс-службы мэрии.

Открытие школы будет проходить 2 и 3 сентября с 12:30 до 17:00 в Новосибирском академическом молодёжном театре «Глобус» в рамках двухдневной лаборатории. Посетители смогут принять участие в занятиях по актёрскому мастерству, сценической речи, пластике и ритмике. На них студенты и педагоги проверят свои силы, а также смогут определиться с целями для своего дальнейшего творческого и профессионального развития.

«Ещё неизвестно, где будет находиться школа постоянно. Также неизвестно, когда она начнёт работу. Мы устраиваем лабораторию, чтобы познакомиться с нашими особенными студентами. Посмотреть, как преподаватели смогут с ними сработаться, и составить план занятий. Ну и, конечно же, хотелось, чтобы лаборатория помогла нам найти меценатов, которые смогут предоставить нам постоянное помещение», — рассказала корреспонденту Сиб.фм куратор проекта Анна Зиновьева.

Первые уроки в день открытия дадут режиссёр и преподаватель Анна Зиновьева, актриса театра «Старый дом» Яна Сигида, хореограф Анна Ерофеева, психолог и педагог по танцу Спартак Матьянов и куратор региональных школ Полина Стружкова.

«Единственное, что уже известно: школа откроется, мы ищем студентов, у нас есть на это деньги и преподаватели, которые хотят работать», — сообщила Анна Зиновьева.

Это четвёртая школа сети. В школах сети «Инклюзион» обучаются люди с разными возможностями здоровья. Они открыты при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Партнёрами проекта выступили департамент по социальной политике мэрии Новосибирска и «Агентство развития социальной политики города Новосибирска».

Напомним, что в сентябре 2017 года в образовательном центре «Горностай» откроется ресурсный класс для детей с аутизмом, для того чтобы помочь им со временем начать посещать обычные учебные классы.

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