Школьный базар с низкими ценами открылся в новосибирском «Галамарте»

Торговая сеть «Галамарт» поможет жителям Новосибирска доступно и быстро собрать детей в школу, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения пресс-службы торговой сети.

В сети магазинов действует специальная акция: за 1 рубль покупатели смогут приобрести три тетради. Также специально для детей в «Галамарте» продаются наборы, состоящие из портфеля, пенала, мешка для сменной обуви, дневника и канцелярских принадлежностей в едином стиле.

«Специально для юных модников набор „Смайломания“. Милые коллекции „Еноты“ и „Принцесса“ — для девочек. А яркие „Джипы“ и „Футбольный мяч“ — для мальчиков», — говорится в сообщении.

В «Галамарте» родители смогут подготовить ребёнка к школе без ущерба для семейного бюджета. Например, цветную бумагу можно приобрести за 9 рублей, дневник — за 19 рублей, а набор акварели — за 29 рублей.

Также во всех магазинах сети действует скидка 10 % при покупке на сумму от 3 тысяч рублей.

Магазины «Галамарта» в Новосибирске расположены по следующим адресам:

Красный проспект, 101, торгово-развлекательный центр «Ройял Парк» (цокольный этаж);

улица Бориса Богаткова, 239, торговый центр «Золотая Нива» (цокольный этаж);

улица Троллейная, 130А, торговый центр «Континент» (второй этаж);

площадь Маркса, 2, торговый центр «Фестиваль» (второй этаж).