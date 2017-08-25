Школьный базар с низкими ценами открылся в новосибирском «Галамарте»
25 августа, 08:00
Торговая сеть «Галамарт» поможет жителям Новосибирска доступно и быстро собрать детей в школу, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения пресс-службы торговой сети.
В сети магазинов действует специальная акция: за 1 рубль покупатели смогут приобрести три тетради. Также специально для детей в «Галамарте» продаются наборы, состоящие из портфеля, пенала, мешка для сменной обуви, дневника и канцелярских принадлежностей в едином стиле.
«Специально для юных модников набор „Смайломания“. Милые коллекции „Еноты“ и „Принцесса“ — для девочек. А яркие „Джипы“ и „Футбольный мяч“ — для мальчиков», — говорится в сообщении.
В «Галамарте» родители смогут подготовить ребёнка к школе без ущерба для семейного бюджета. Например, цветную бумагу можно приобрести за 9 рублей, дневник — за 19 рублей, а набор акварели — за 29 рублей.
Также во всех магазинах сети действует скидка 10 % при покупке на сумму от 3 тысяч рублей.
Магазины «Галамарта» в Новосибирске расположены по следующим адресам:
Красный проспект, 101, торгово-развлекательный центр «Ройял Парк» (цокольный этаж);
улица Бориса Богаткова, 239, торговый центр «Золотая Нива» (цокольный этаж);
улица Троллейная, 130А, торговый центр «Континент» (второй этаж);
площадь Маркса, 2, торговый центр «Фестиваль» (второй этаж).
Напомним, что в июле федеральная сеть магазинов «Галамарт» в Новосибирске объявила о старте акции