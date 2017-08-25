 

Трое мужчин на глазах у детей изрезали ножом щенка в Красноярском крае

 25 августа, 11:50
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Трое мужчин на глазах у детей изрезали ножом щенка в Красноярском крае
Фото с сайта globallookpress.com

В Дивногорске Красноярского края от рук троих неизвестных погиб щенок — злоумышленники издевались над животным около детского сада, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Подслушано Дивногорск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл 24 августа на улице Чкалова между магазином «Лукошко» и детским садом № 8. По свидетельства очевидцев, трое мужчин, вооружённых ножом, удерживали бездомного щенка, нанесли животному несколько ножевых ран и перерезали горло.

«Сегодня среди бела дня на глазах у многих детей эти живодёры издевались над щенком, а когда дети побежали за ними и стали плакать, они бросили щенка. Эти нелюди с ножом были рядом с детьми, рядом с детским садом», — сообщил анонимный подписчик группы.

Волонтёры доставили искалеченное животное в ветеринарную клинику, однако щенок умер, несмотря на усилия ветврачей.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Красноярскому краю, в полиции приняли к рассмотрению заявление о жестоком обращении с животным. На данный момент проводится проверка.

Если будет возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), то подозреваемым грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Напомним, в июне новосибирский суд дал реальный срок за убийство котёнка.

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