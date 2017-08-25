Уроженец Иркутска драматург Вырыпаев поддержал в открытом письме режиссёра Серебренникова

Уроженец Иркутска, режиссёр и драматург Иван Вырыпаев выступил в защиту художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и призвал деятелей культуры не «пиарить» Путина перед выборами, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте telegra.ph.

Следователи задержали руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, его подозревают в мошенничестве, сумма ущерба по уголовному делу составляет 68 млн рублей.

Вырыпаев назвал митинги с участием деятелей культуры, их интервью и письма президенту «трагикомичным явлением».

«Тем временем большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры, — написал Иван Вырыпаев. — Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз обманываем сами себя и свою страну».

Вырыпаев призвал перестать пиарить и поддерживать «эту власть», не отождествлять свою работу с её целями. Кроме того, он попросил «не упоминать фамилию действующего президента в прессе».

Напомним, в 2015 году сибирские театральные критики выступили против министерства культуры России.