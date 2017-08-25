 

Уроженец Иркутска драматург Вырыпаев поддержал в открытом письме режиссёра Серебренникова

 25 августа, 18:07
подходящие темы
Уроженец Иркутска драматург Вырыпаев поддержал в открытом письме режиссёра Серебренникова
Кирилл Серебренников, фото с сайта globallookpress.com

Уроженец Иркутска, режиссёр и драматург Иван Вырыпаев выступил в защиту художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова и призвал деятелей культуры не «пиарить» Путина перед выборами, узнал 25 августа корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте telegra.ph.

Следователи задержали руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, его подозревают в мошенничестве, сумма ущерба по уголовному делу составляет 68 млн рублей.

Вырыпаев назвал митинги с участием деятелей культуры, их интервью и письма президенту «трагикомичным явлением».

«Тем временем большинство из вас продолжают снимать свои фильмы, ставить спектакли и получать дотации от Министерства культуры, — написал Иван Вырыпаев. — Так или иначе, сотрудничая с этой властью и думая, что своим творчеством и своей гражданской позицией мы можем что-то поменять в этой стране, или вносить свой посильный вклад в эти перемены, мы просто в очередной раз обманываем сами себя и свою страну».

Вырыпаев призвал перестать пиарить и поддерживать «эту власть», не отождествлять свою работу с её целями. Кроме того, он попросил «не упоминать фамилию действующего президента в прессе».

Напомним, в 2015 году сибирские театральные критики выступили против министерства культуры России.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 7 августа, 11:02 • короче

Короче: криптовалюта

Как можно намайнить неизбежную по мнению экономистов криптовалюту в свой карман, хоть Центральный банк России и против.
 3 августа, 14:25 • интервью

Пространство «Тесноты»

Режиссёр Кантемир Балагов — об искусстве на Кавказе, обращённом в прошлое, разных видах тесноты и о своей следующей картине.
 13 июля, 12:34 • репортаж

Жизнь без квартиры и желудка

Сначала её обманул риэлтор, потом застройщик, минстрой выделил деньги в помощь, суд отбирает обратно. Как живёт, кому должна и на что надеется обманутая дольщица из Новосибирска.
самое популярное
 12 августа, 21:19 • новость

Пропавшую голубоглазую блондинку нашли в реке под Новосибирском

Исчезнувшая полгода назад 44-летняя Наталья Правосудова найдена мёртвой в реке Колыванского района под Новосибирском.
 22 августа, 08:59 • новость

Девушка в сорочке приковала себя цепью к памятнику Ленину в Новосибирске

В центре Новосибирска девушка организовала перформанс: в «окровавленной» сорочке, закованная цепью, с завязанным ртом и с флагом России в руках она символизировала умирающую страну.
 22 августа, 10:06 • новость

Скорая помощь увезла приковавшую себя к памятнику Ленину девушку в Новосибирске

Ровно час девушка простояла прикованной цепью к памятнику Ленину в центре Новосибирска — спасатели перепилили цепь и передали девушку скорой помощи.
 17 августа, 11:05 • новость

Новосибирские судебные приставы объявили в розыск отца убийцы Карины Залесовой

Судебные приставы объявили в розыск Игоря Конькова — отца подростка, убившего новосибирскую школьницу Карину Залесову; через несколько дней мужчина сам пришёл в отдел.
 17 августа, 13:51 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» экзоскелет супергероя за 125 тысяч рублей

Житель Новосибирска изготавливает костюмы роботов и супергероев из серии культовых фильмов и предлагает их на «Авито».
 21 августа, 11:58 • новость

Правоохранители нашли тело пропавшей шестилетней девочки в колодце под Красноярском

Родственница пропавшей под Красноярском девочки сама указала на колодец, где было найдено тело ребёнка.
присоединяйтесь!
    