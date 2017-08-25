Выполнявший опасные трюки с младенцем отец пойдёт под суд в Красноярском крае

Житель города Зеленогорска в Красноярском крае, снимавший на фото и видео опасные трюки со своим грудным младенцем, пойдёт под суд, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения регионального следкома.

Внимание правоохранительных органов 31-летний мужчина привлёк в начале августа, когда в социальных сетях и в СМИ были опубликованы снятые ранее фото и видеоролики, на которых он явно подвергал опасности жизнь девочки.

Следствие уже установило, что один из наиболее опасных трюков зеленогорец выполнил в феврале 2016 года: находясь на крыше девятиэтажного дома, он встал за ограждение на краю крыши и, подняв за ногу свою трёхмесячную дочь, на вытянутой руке удерживал её головой вниз. В июне 2016 года мужчина, сидя в автомобиле, высунул свою дочь в окно двери и, удерживая одной левой рукой, совершил резкий разгон с места до скорости около 70 километров в час.

Согласно выводам следователей, мужчина «грубо попирая свои основные родительские обязанности, применил к своей малолетней дочери жестокие недопустимые в нравственном смысле методы воспитания и обращения». В связи этим было возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, поэтому уголовное дело будет рассмотрено в особом порядке. Следствие по делу уже завершено, материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд. Кроме того, следствие проинформировало о произошедшем органы, осуществляющие надзор за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних.

Напомним, в мае в одной из новосибирских школ дети пытались выбросить одноклассницу из окна.