Житель Иркутской области получил коробку с опилками вместо мобильного телефона

Сотрудники полиции в Иркутской области проводят проверку после того, как мужчина заказал в интернете мобильный телефон, но вместо него получил коробку с опилками и картоном, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась 65-летняя жительница города Черемхово. Женщина сообщила полицейским, что её сын был обманут незнакомцами при заказе мобильного телефона.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина на одном из сайтов увидел объявление о продаже мобильного телефона. Покупатель не стал переводить предоплату за товар, а условился с продавцом отдать деньги при получении. Общая сумма с учётом доставки составила более 12 тысяч рублей.

Спустя несколько дней пенсионерка получила извещение из почтового отделения, что для её сына пришла посылка. Так как мужчина находился не в городе, он попросил маму забрать и оплатить товар. Женщина отдала деньги, а придя домой, обнаружила, что вместо телефона внутри находился нарезанный картон и брикет из спрессованных опилок.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в июле житель Красноярска дал позвонить прохожему и лишился 4 тысяч рублей.