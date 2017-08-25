Жители Новосибирска отдали предпочтение женским персонажам из «Игры престолов»
25 августа, 07:03
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Аналитики выяснили, каким персонажам из «Игры престолов» симпатизируют жители Новосибирска, узнал корреспондент Сиб.фм 25 июля из сообщения пресс-службы «Яндекс».
Аналитики «КиноПоиска» приурочили рейтинг персонажей сериала «Игра престолов» к выходу последней серии седьмого сезона.
При подсчётах удалось выяснить, что первая тройка в рейтинге любимых героев «Игры престолов» у жителей Новосибирска состоит из женщин. Больше всего их интересовали Дейенерис (Эмилия Кларк) и Серсея (Лена Хиди), а также уже погибшая в финале шестого сезона Маргери Тирелл (Натали Дормер).
Совершенно другие результаты показал анализ предпочтений жителей других городов. К примеру, в Новокузнецке популярнее всех оказался убитый в первом сезоне Нед Старк (Шон Бин).
Составляя рейтинг, аналитики опирались на количество просмотров карточек актёров на «КиноПоиске».
Напомним, в начале августа пользователь популярного форума сравнил гербы городов Сибири с эмблемами из «Игры престолов».