 

Жительница Красноярска заложила две квартиры и отдала деньги целителям из телевизора

 25 августа, 12:26
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Жительница Красноярска заложила две квартиры и отдала деньги целителям из телевизора
Фото с сайта pixabay.com

В Красноярске полиция ищет мошенников, которым местная жительница отдала 3,5 млн рублей, полученные после того, как она заложила две квартиры и золотые украшения, а также взяла несколько кредитов, узнал корреспондент Сиб.фм 25 августа из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть отдела полиции обратилась 63-летняя женщина и сообщила, что стала жертвой обмана. Полицейские выяснили, что женщина увидела по телевидению объявление о целительнице, которая избавляет от всех недугов. Она позвонила по указанному номеру, рассказала о своих проблемах и попросила помочь вылечить её сына.

Собеседник сказал, что сможет помочь, но потребуется несколько сеансов. За оказание «магических» услуг он попросил деньги. Чтобы заплатить за лечение, женщина заложила две квартиры, сдала в ломбард золотые украшения и взяла несколько кредитов. В течение месяца пенсионерка перечисляла деньги злоумышленникам.

В общей сложности потерпевшая перевела более 3,5 млн рублей. В полицию женщина обратилась после того, как поняла, что сеансы не принесли желаемого результата. Полицейские возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — десять лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года пенсионерка в Забайкалье отдала мошенникам 200 тысяч рублей за чудо-вакцину.

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