Жительница Новосибирска испугалась тигра в квартире и вызвала спасателей с пожарными
25 августа, 13:55
В Новосибирске жительница Октябрьского района вызвала полицию, спасателей и пожарных из-за того, что она опасалась нападения тигра, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 августа начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.
Спасателям поступило сообщение о том, что жительница Октябрьского района Новосибирска находится в квартире и опасается нападения тигра.
«На место прибыли спасатели МАСС, сотрудники полиции и пожарные. Женщина сама открыла дверь. Никакого тигра там не было», — сообщил Дмитрий Фокин.
Помощь сотрудников вызванных служб не потребовалась. Женщина находилась в сильном алкогольном опьянении.
Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что наказание за ложный вызов сотрудников полиции не предусмотрено.
По сообщению пресс-службы МЧС, ответственность за преднамеренный ложный вызов предусмотрена статьёй 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»). Она влечёт наложение административного штрафа в размере до 1 500 рублей.
Напомним, что в январе 2017 телефонного террориста наказали за «минирование» железной дороги в Бурятии.