 

Жительница Новосибирска испугалась тигра в квартире и вызвала спасателей с пожарными

 25 августа, 13:55
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Жительница Новосибирска испугалась тигра в квартире и вызвала спасателей с пожарными
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирске жительница Октябрьского района вызвала полицию, спасателей и пожарных из-за того, что она опасалась нападения тигра, рассказал корреспонденту Сиб.фм 25 августа начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Спасателям поступило сообщение о том, что жительница Октябрьского района Новосибирска находится в квартире и опасается нападения тигра.

«На место прибыли спасатели МАСС, сотрудники полиции и пожарные. Женщина сама открыла дверь. Никакого тигра там не было», — сообщил Дмитрий Фокин.

Помощь сотрудников вызванных служб не потребовалась. Женщина находилась в сильном алкогольном опьянении.

Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что наказание за ложный вызов сотрудников полиции не предусмотрено.

По сообщению пресс-службы МЧС, ответственность за преднамеренный ложный вызов предусмотрена статьёй 19.13 КоАП РФ («Заведомо ложный вызов специализированных служб»). Она влечёт наложение административного штрафа в размере до 1 500 рублей.

Напомним, что в январе 2017 телефонного террориста наказали за «минирование» железной дороги в Бурятии.

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