 

Автобус с 13 пассажирами упал в реку под Красноярском

 26 августа, 13:37
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Автобус с 13 пассажирами упал в реку под Красноярском
Фото с сайта globallookpress.com

Водитель микроавтобуса на автодороге «Саяны» не справился с управлением, в результате машина с 13 пассажирами и двумя водителями опрокинулась в реку Джебь на территории Красноярского края, четверо пассажиров доставлены в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 26 августа из сообщения регионального управления МВД.

Авария произошла ночью 26 августа около посёлка Кошурниково, на 169-м километре автодороги «Саяны».

«Водитель микроавтобуса SsangYong не справился с управлением и допустил съезд в кювет, в результате чего опрокинулся в реку Джебь. По предварительным данным, автобус двигался из Кызыла в Иркутск, в момент происшествия в транспортном средстве находились 13 пассажиров и два водителя», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что четверо пассажиров промокли и были доставлены в больницу, при этом в результате аварии никто не пострадал.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Выясняется, имел ли данный водитель лицензию на перевозку пассажиров.

Напомним, что в апреле 2015 года у пассажирки автобуса в результате ДТП случился выкидыш.

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